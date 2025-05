Gjesti ka bërë op*racion plastik? Fotoja që bën xhiron e rrjetit

Që pas fitores së “BBVA4”, artisti i njohur Gjesti ka qenë në qendër të vëmendjes.

Opinionisti i njohur Olti Curri, nëpërmjet një postimi të bërë së fundmi në rrjet ka hedhur dyshime për pamjen fizike të fituesit të “Big Brotherit”.

Teksa ka publikuar një krahasim të fotografive të vjetra dhe të tanishme të Gjestit, ka lënë të nënkuptohet se ky i fundit mund të ketë bërë një ndërhyrje në hundë.

Pas këtij postimi të përbërë me nuanca ironie, Olti është përballur me kritika nga fansat e Gjestit. Por të shumtë kanë qenë dhe njerëzit të cilit ishin në përkrahje të këtij postimi, duke nënkuptuar se janë dakordësuar me reagimin e Oltit.