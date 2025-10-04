Gjendet makina e djegur në Tapizë, brenda saj zbulohen dy automatikë
Një automjet i djegur brenda të cilës u konstatuan dy armë zjarri është gjetur pranë një impianti të përpunimit të inerteve në zonën e Tapizës në Fushë-Krujë.
Automjeti është zbuluar nga policia rreth orës 21:30 të së premtes (3 tetor).
Nga konstatimi brenda mjetit u gjendën edhe dy armë zjarri automatike dhe një krehër.
“Rreth orës 21:30, në afërsi të një impianti për përpunimin e inerteve, në Tapizë, është djegur plotësisht një automjet tip “Peugeot”. Gjatë këqyrjes, në brendësi të tij janë gjetur dy armë zjarri automatike dhe një krehër. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për sqarimin e rrethanave të rastit”, njofton Policia e Tiranës.
Grupi hetimor po punon për të sqaruar ngjarjen si dhe për të zbuluar nëse armët dhe automjeti janë përdorur në ndonjë ngjarje kriminale.