Përplasi për vdekje këmbësoren në Gjirokastër, arrestohet efektivi i policisë

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 09:25
Aktualitet

Përplasi për vdekje këmbësoren në Gjirokastër,

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore për rajonin Vlorë–Gjirokastër ka arrestuar në flagrancë punonjësin e policisë A. M., me detyrë Shef i Kufirit të Gjelbërt Kakavijë, nën dyshimin për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”.

Arrestimi erdhi pas një aksidenti të ndodhur një ditë më parë, ku gjatë drejtimit të automjetit, ai përplasi shtetasen K. H., e cila fatkeqësisht humbi jetën si pasojë e plagëve.

Autoritetet kanë kryer veprimet e para hetimore, përfshirë këqyrjen e vendit të ngjarjes, sekuestrimin e mjetit si dhe marrjen e një mostre gjaku për ekspertizë toksikologjike. Testi i alkoolit rezultoi negativ.

Materialet procedurale janë referuar pranë Prokurorisë së Gjirokastrës, në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm.

