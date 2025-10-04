Pas sherrit me bashkëshorten, 51-vjeçari në Tiranë plagos veten me thikë
Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 09:20
Aktualitet
Një 51-vjeçar në Tiranë është transportuar në spital, pasi është vetëplagosur.
Mësohet se ai ka plagosur veten me thikë pas një debati që ka pasur me të shoqen.
“Është dërguar për mjekim një shtetas 51 vjeç, i cili dyshohet se, pas një debati me bashkëshorten, ka dëmtuar veten me një mjet prerës. 51-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën”, sqaron policia, ndërsa vijohen hetimet për zbardhjen dhe dokumentin e ngjarjes.