Fund bllokimit të rrugëve, hiqen me karroatrec makinat që parkojnë dysh ose zënë korsitë e dedikuara

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 17:14
Aktualitet

Fund bllokimit të rrugëve, hiqen me karroatrec makinat që

Për të gjithë drejtuesit e pabindur te cilet parkojnë në vende që nuk lejohet, policia ka gjetur si përgjigje përdorimin e karroatrecit.

Sipas bluve, në vijim të zbatimit të masave për lehtësimin e qarkullimit rrugor në Tiranë, kanë nisur kontrollet e shumta për moslejimin e zënies së hapësirave publike, ndalimin e parkimeve të dyfishta, apo parkimet në korsitë e emergjencave dhe të urbanëve.

Automjetet e konstatuara në shkelje janë ndëshkuar me gjobë, ndërsa ato të parkuara në korsitë e dedikuara janë zhvendosur me karrotrec.

Policia shprehet se këto masa ndërmerren me qëllim lirimin e trafikut, rregullimin e qarkullimit në zonat me fluks të lartë dhe parandalimin e aksidenteve rrugore.

