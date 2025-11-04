LEXO PA REKLAMA!

Trump thirrje hebrenjve në New York që mos mbështesin kandidatin demokrat: Nuk ju përfaqëson, budalla ai që e voton

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 17:11
Bota

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u bëri thirrje sot hebrenjve të Nju Jorkut që të mos votojnë për Zohrahn Mamdani, kandidatin e demokratëve për postin e kryebashkiakut të qytetit.
“Çdo hebre që voton për Zohrahn Mamdani është budalla!!!” shkroi presidenti republikan në platformën Truth Social, duke e cilësuar kandidatin si “armik të hebrenjve”.

Zohrahn Mamdani është një mbështetës i zjarrtë i kauzës palestineze, dhe qëndrimet e tij për Izraelin dhe luftën në Rripin e Gazës kanë nxitur pakënaqësi dhe mosbesim tek një pjesë e komunitetit hebre amerikan të Nju Jorkut.

Për të qetësuar publikun, gjatë muajve të fundit Mamdani ka mbajtur një qëndrim të fortë kundër antisemitizmit.

 

 

 

 

 

