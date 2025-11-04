LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Përdhunoi gruan me aftësi të kufizuara 10 vite më parë! Shqiptari gjendet i fshehur në Tropojë

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 16:45
Aktualitet

Përdhunoi gruan me aftësi të kufizuara 10 vite më parë!

Një 46-vjeçar është arrestuar sot në Tropojë, i akuzuar për abuzimin seksual të një gruaje me aftësi të kufizuara në Itali.

Sipas mediave italiane, ngjarja daton që nga viti 2010, teksa shqiptari ka qëndruar i fshehur gjatë gjithë kohën në Shqipëri. 46-vjeçari duhet të vuajë një dënim me 6 vite burg dhe pritet të ekstradohet drejt Italisë.

Pas një procesi të gjatë ligjor, më në fund u arrit dënimi në fjalë, me dhënien e mëvonshme të një dënimi.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion