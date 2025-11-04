Përdhunoi gruan me aftësi të kufizuara 10 vite më parë! Shqiptari gjendet i fshehur në Tropojë
Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 16:45
Një 46-vjeçar është arrestuar sot në Tropojë, i akuzuar për abuzimin seksual të një gruaje me aftësi të kufizuara në Itali.
Sipas mediave italiane, ngjarja daton që nga viti 2010, teksa shqiptari ka qëndruar i fshehur gjatë gjithë kohën në Shqipëri. 46-vjeçari duhet të vuajë një dënim me 6 vite burg dhe pritet të ekstradohet drejt Italisë.
Pas një procesi të gjatë ligjor, më në fund u arrit dënimi në fjalë, me dhënien e mëvonshme të një dënimi.