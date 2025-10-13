FOTO / Bllokimi i autostradës Tiranë-Durrës, trafik dhe radhë kilometrike në aksin Vorë-Maminas
Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 18:11
Aktualitet
Trafik në aksin Durrës-Tiranë dhe radhë të gjata mjetesh, duke penguar qarkullimin për shkak të bllokimit të autostradës.
Bllokimi i segmentit të autostradës Vorë-Maminas pasditen e sotme ka bërë që në aksin dytësor të krijohet trafik kilometrik.
Konkretisht, nga kryqëzimi i Budullës ( afër Fushë-Krujës), e deri në Maminas, vargu i mjeteve ka qenë i pandërprerë për rreth 15 kilometra.