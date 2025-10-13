LEXO PA REKLAMA!

Grabitën me dhunë para dhe 3 celularë, arrestohen dy persona në Vorë! Në hetim dhe një e re për moskallëzim krimi

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 17:44
Aktualitet

Grabitën me dhunë para dhe 3 celularë, arrestohen dy persona

Policia e Komisariatit Nr. 7 ka finalizuar operacionin e koduar “Road”, duke arrestuar dy persona të dyshuar për një grabitje me dhunë në zonën e Marikajt, Vorë.

Të arrestuarit janë F. S., 26 vjeç dhe G. Sh., 30 vjeç, të cilët dyshohet se i kanë marrë një shtetasi 5300 euro dhe 3 celularë. Ata u kapën të fshehur në një banesë të braktisur.

Gjatë kontrollit në banesën e njërit prej tyre, u sekuestruan dy karikatorë arme zjarri, një palë pranga, një thikë dhe 3 celularët e vjedhur.

Në lidhje me ngjarjen, është proceduar në gjendje të lirë edhe shtetasja E. P., 24 vjeçe, për moskallëzim krimi.

Njoftimi i policisë:

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 7, menjëherë pas marrjes së njoftimit se një shtetasi i kishin vjedhur me dhunë, një shumë parash, organizuan punën për zbardhjen e vjedhjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Si rezultat i veprimeve të kryera në kuadër të operacionit policor të koduar “Road”, u lokalizuan në një banesë të braktisur, u kapën dhe u vunë në pranga 2 autorët e dyshuar të rastit, shtetasit F. S., 26 vjeç, dhe G. Sh., 30 vjeç, banues në Vorë.

Gjithashtu, për këtë rast u referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen E. P., 24 vjeçe, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”. Nga hetimet dyshohet se shtetasit F. S. dhe G. Sh., në rrugën e fshatit Marikaj, në mbrëmje, i kanë marrë me dhunë, një shtetasi, 5300 euro dhe 3 celularë.

Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit F. S., në Vorë, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale: 2 karikatorë arme zjarri automatik model 56, një palë pranga, një mjet prerës (thikë) dhe 3 celularët e vjedhur.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme.

