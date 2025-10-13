Arrestimet në Elbasan/ Identifikohet një prej të shoqëruarve, mik me Emiljano Shullazin (EMRI)
Një operacion policor është zhvilluar gjatë mesditës së sotme në qytetin e Elbasanit, duke çuar në shoqërimin dhe arrestimin e disa personave të dyshuar si pjesë e botës së krimit.
Mes të shoqëruarve është edhe Maks Lika, i njohur për miqësinë e tij me Emiljano Shullazin.
Ai u kap nga policia bashke me ish deputetin Bujar Muca, biznesmen pllakash pronar i kompanise Delta Home.
Sipas burimeve pranë autoriteteve, operacioni është zhvilluar rreth orës 15:30 në një lokal të njohur përgjatë aksit rrugor Elbasan – Ish-Metalurgjia, në fshatin Katund i Ri.
Policia ka ndërhyrë me forca të shumta, duke finalizuar arrestimin e të paktën dy personave.