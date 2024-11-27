Kapet në Han të Hotit Ferrari, brenda kishte plumba
Në vendkalimin kufitar Bozaj (Hani i Hotit) nga policia malazeze është arrestuar shtetasi i Maqedonisë së Veriut, Z. N.
Zyrtarë të Sektorit të Policisë Kufitare, duke zhvilluar aktivitete në drejtim të shuarjes së krimit ndërkufitar, kanë hequr nga liria një person të cilit i është gjetur municion.
Përkatësisht në pikën kufitare Bozaj, nga ana e punonjësve të policisë është bërë kontrolli i personit Z.N. 56 vjec, shtetas i Maqedonisë së Veriut, i cili drejtonte një mjet mallrash me targa shqiptare dhe një automjet rimorkio në të cilin ndodheshin shtatë automjete. Në një nga automjetet “Ferrari” pas kontrollit të imtësishëm, janë gjetur municion luftarak i kalibrit 9 mm”, thuhet në njoftim.
Drejtoria e Policisë shtoi se me urdhër të prokurorit kujdestar në Prokurorinë Themelore të Shtetit në Podgoricë, me kallëzim penal është arrestuar Z. N, nën dyshimin se ka kryer veprën penale të mbajtjes pa leje dhe mbajtjes së armëve dhe lëndëve shpërthyese.