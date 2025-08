Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Sot, më 5 gusht 2025, tregu valutor në Shqipëri paraqet këto kuota për monedhat kryesore ndërkombëtare:

• Dollari amerikan (USD) blihet me 83 lekë dhe shitet me 84.5 lekë.

• Euro (EUR) blihet me 96.4 lekë dhe shitet me 97.6 lekë.

• Franga zvicerane (CHF) këmbehet në blerje me 102.6 lekë, ndërsa në shitje me 104.5 lekë.

• Paundi britanik (GBP) blihet me 110.2 lekë dhe shitet me 112 lekë.

• Dollari kanadez (CAD) sot blihet me 60 lekë dhe shitet me 61.6 lekë.

Më poshtë sjellim të dhënat e plota të këmbimit valutor për të gjitha monedhat e huaja të përfshira në treg: