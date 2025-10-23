LEXO PA REKLAMA!

"Ervis Martinaj nuk është gjallë”/ Gazetari flet për zhdukjen e ish-mbretit të lojërave të fatit

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 22:08
Aktualitet

Familja e ish-“mbretit” të lojërave të fatit, Ervis Martinaj, kërkoi shpallejn zyrtarisht të zhdukur të tij. Gazetari Sokol Bregu, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, deklaroi se Martinaj nuk është gjallë. 

“Nuk kemi asnjë lidhje logjike pse Martinaj është gjallë. Thonë se meqë u arrestua Aldo Avdyli e ka vrarë ky. Njeriu që e konfirmoi vdekjen e Martinajt, është gazetari Baton Haxhiu. Deklaratën e parë publike e ka bërë ai.

A është vrarë Martinaj? Po është vrarë, nuk vihet në diskutim. Aldo Avdylaj, apo Indrit Dokle?

Ai që e ka bërë këtë e di fare mirë.

Në zhdukjen e tij ka një inspektor policie që u arrestua. Emri të cilin nuk e përmenda, emri i tretë që përmendet, është Ervis Lami”, tha ndër të tjera Bregu.

