Pas aludimeve për shtatzëni, Melinda Ademi jep përgjigjen e saj
Melinda Ademi ka nisur pushimet në Stamboll, ku po qëndron së bashku me të fejuarin e saj.
Gjatë këtyre ditëve relaksi, ajo ka ndarë me ndjekësit në rrjetet sociale shumë imazhe nga momentet e pushimeve, duke i dhënë fansave një pasqyrë nga përditshmëria e saj larg skenës muzikore.
Në një prej postimeve më të veçanta, Melinda publikoi një foto nga shërbimi i ushqimit në dhomë, duke e cilësuar këtë si rutinën e saj të preferuar gjatë pushimeve.
Por, ajo nuk ndali këtu — në një postim tjetër, ajo bëri një deklaratë që surprizoi shumë nga ndjekësit e saj, duke mohuar disa reagime të mundshme.
“Nuk jam shtatzënë… por ha kur jam e lumtur”, shkroi ajo.
Për më tepër, Melinda ndau edhe një foto ku po shijon një gotë verë, e kombinuar me një selfie të saj, duke treguar se po kalon momente relaksi dhe gëzimi në këto pushime.