EMRI/ U qëllua për vdekje me thikë, kush është viktima në Durrës

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 20:56
Aktualitet

EMRI/ U qëllua për vdekje me thikë, kush është viktima

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë mbrëmje në Durrës, ku një person është gjetur i pajetë në shtëpinë e tij, në lagjen nr. 12.

Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se është goditur me thikë dhe është identifikuar si Valbon Beqiraj, 51 vjeç.

 

Policia mbërriti menjëherë në vendngjarje pas njoftimit të marrë dhe ka rrethuar zonën ku po kryen veprimet e para hetimore. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

 

 

 

