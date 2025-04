(EMRI) U kap me mbi 60 kg drogë, “Arrest shtëpie” shqiptarit në Itali

Një shqiptar dyshohet se drejtonte një biznes të lulëzuar të shpërndarjes së drogës së bashku me një bashkëpunëtor dhe me urdhër përfundoi në burg në zonën e Arezzo-s, ku jetonte në atë kohë Fabio Kallashi, një 27-vjeçar me origjinë shqiptare, por banues në Lecce.

Hetuesit konstatuan një rrjet veçanërisht të lulëzuar droge: shtetasit shqiptar iu sekuestruan 45 kilogramë hashash nga i cili u siguruan 332 mijë e 499 doza dhe 11 kilogramë marijuanë nga e cila mund të merreshin 21 mijë e 171 doza, nga të cilat u sekuestruan 21 mijë e 171 doza.

Dhe ai u arrestua në fillim të marsit. Ai ndodhej në burg për shkak të indikacioneve të rënda të fajit dhe elementëve të shumtë të grumbulluar që mbështetnin hipotezën e një aktiviteti të lulëzuar të trafikut të drogës, të menaxhuar së bashku me bashkatdhetarët e tjerë. Gjykata rishikuese e Firences pranoi pjesërisht ankimin e avokatit Umberto Leo dhe zëvendësoi masën e sigurimit arrest me burg me atë të arrestit shtëpiak.