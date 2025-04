179 kredi të buta për ushtarakët, Rama - efektivëve beqarë: Martohuni që të përfitoni

Kryeministri Edi Rama nga Zall Herri në krah të ministrit të Mbrojtjes, Pirro Vengu, e vendosi theksin te investimet për Forcat e Armatosura, duke nënvizuar vlerën e programit të kredive të buta për strehimin e familjeve të ushtarakëve.

Deri më tani, 179 efektivë kanë përfituar kredi me interes zero për blerjen e banesave, ndaj Rama me batutë u bëri thirrje efektivëve beqarë, që të martohen, mundësisht me ushtarake që të përfitojnë nga programi i kredive të buta.



“Beqarët janë për front, por edhe për kreditë. Patjetër dojeni të mirërpritur kur të martohen”, tha Rama.

Në vijim, Rama u shpreh se gjatë dekadës së fundit është shumëfishuar numri i rekrutimeve në FA, si dhe është pesëfishuar numri i studentëve në Akademinë e Mbrojtjes.

Një tjetër arritje është rritja e pjesëmarrjes së vajzave në radhët e ushtrisë, që ka kaluar nga 10% në mbi 20%.

Ndër prioritetet e ardhshme, ai përmendi forcimin e teknologjisë kibernetike, përmirësimin e shërbimeve dhe mirëmbajtjen e helikopterëve dhe pajisjeve ushtarake.

“Do fuqizojmë teknologjinë kibernetike, mbrojtjen civile, repartet e shërbimit dhe mirëmbajtjes së helikopterëve, korpusin. U rrit numri i vajzave që është dyfishuar nga 10 në mbi 20%. Është krenari për ne. Por edhe niveli i shërbimeve dhe numri i lartë i tyre, që kanë ndikuar edhe në jetën e civilëve. Po kështu numri i studentëve në akademi u pesëfishua”, shtoi kreu i qeverisë.