Emri/ Shiste produkte të skaduara në dyqan, kush është 50-vjeçari i arrestuar në Korçë

Tregtonte në marketin e tij, produkte që iu kishte kaluar data e skadencës, lëndë piroteknike dhe mallra të kontrabanduara, arrestohet në flagrancë 50-vjeçari.



Burime zyrtare nga policia bënë me dije se pas hekurave përfundoi shtetasi Entel Spahillari.

NJOFTIMI I POLICISE

Sekuestrohen mallrat dhe produktet që shiteshin në kundërshtim me ligjin. Si rezultat i kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme, në qarkun e Korçës, me qëllim verifikimin e zbatimit të ligjit dhe standardeve të tregtimit të produkteve të konsumit, specialistët e Seksionit për Krimin Ekonomik- Financiar të DVP Korçë, në bashkëpunim me Task Forcën dhe Drejtorinë e Hetimit të AKU Tiranë, kanë organizuar