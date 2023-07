Lukashenko u kërkon mercenarëve të Wagnerit të stërvitin ushtrinë e tij, "koka" e Prigozhin në shënjestër

Presidenti i Bjellorusisë Aleksandr Lukashenko ka ftuar mercenarët e grupit Wagner në vendin e tij për të trajnuar ushtrinë e tij. Lukashenko aludoi për ftesën në një fjalim të premten kushtuar Ditës së Pavarësisë së Bjellorusisë, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Belta.



“Për fat të keq, ata (mercenarët e Wagnerit) nuk janë këtu”, tha Lukashenko. "Dhe nëse instruktorët e tyre, siç u thashë tashmë, vijnë dhe na përcjellin përvojën luftarake, ne do ta pranojmë këtë përvojë."

Ftesa nga Lukashenko vjen vetëm një javë pasi liderit bjellorus iu njoh merita për shuarjen e një kryengritjeje të armatosur nga forcat Wagner kundër Moskës.

Në një seri ngjarjesh mahnitëse që përbënin kërcënimin më të madh për presidentin rus Vladimir Putin në vite, lideri i Wagner-it Yevgeny Prigozhin kishte marshuar forcat e tij drejt kryeqytetit rus, duke marrë kontrollin e objekteve ushtarake në dy qytete ruse, në atë që ai tha se ishte një përgjigje. ndaj një sulmi ushtarak rus në një kamp Wagner.

Kriza u qetësua vetëm pasi Lukashenko ndërmjetësoi një marrëveshje sipas së cilës Prigozhin do të transferohej në Bjellorusi. Si pjesë e së njëjtës marrëveshje, trupave të Wagner-it iu dha mundësia që të regjistroheshin në ushtrinë ruse ose agjencitë e zbatimit të ligjit, të ktheheshin te familja dhe miqtë e tyre, ose të shkonin në Bjellorusi.



Në fjalimin e tij të premten, Lukashenko tha se nuk kishte frikë nga anëtarët e Grupit Wagner pasi "i njihte ata për një kohë të gjatë". “Këta janë njerëz që luftuan në të gjithë botën për të krijuar një qytetërim normal. Perëndimi i urren ata deri në palcë”, tha ai.

Ai paralajmëroi gjithashtu se po afrohej një "krizë ushtarako-politike në shkallë botërore e paprecedentë në historinë e njerëzimit" dhe kritikoi Perëndimin për mosnjohjen e nevojës për dialog për ta zgjidhur atë.nAi akuzoi Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për "armatosjen e Polonisë me një ritëm të përshpejtuar" dhe pretendoi se Perëndimi po e bënte Poloninë "një terren trajnimi me përfaqësues" për ta përdorur atë kundër Bjellorusisë dhe Rusisë, duke e krahasuar atë me Ukrainën.



“Kështu po krijohet një vatër tensioni, po krijohet një bastion tjetër për agresionin e vendit më agresiv në botë dhe, për fat të keq, më të fuqishmit – Shteteve të Bashkuara”, tha ai.

Ku është Prigozhin?



Në fillim të kësaj jave, udhëheqësi bjellorus pretendoi se e kishte bindur Putinin që të mos "shkatërronte" grupin Wagner dhe shefin e tij Prigozhin, për të cilin ai tha se do të ishte "dërrmuar si një insekt" nëse trupat e Wagner do të vazhdonin përparimin e tyre drejt kryeqytetit rus. Udhëheqësi Wagner u pa për herë të fundit duke u larguar nga qyteti jugor rus i Rostov-on-Don të shtunën e kaluar, pasi anuloi befas marshimin e trupave të tij në Moskë. Ai lëshoi ??një mesazh audio të hënën, duke shpjeguar vendimin e tij për të kthyer trupat e tij prapa.

Lukashenko ka thënë se shefi i Wagner mbërriti në Bjellorusi të martën. Ndërsa nuk ka video apo foto që tregojnë Prigozhin në Bjellorusi, imazhet satelitore të një baze ajrore jashtë Minskut treguan dy avionë të lidhur me Prigozhin që u ulën atje të martën në mëngjes.

Grupi mediatik u mbyll

Fjalimi i Lukashenkos erdhi pasi një grup mediatik rus i lidhur me Prigozhin mbylli operacionet e tij. Grupi mediatik Patriot i Prigozhin, i cili përfshin Agjencinë Federale të Lajmeve, People's News, Economy Today, Nevskiye Novosti dhe Politics Today, do të "mbyllte dhe largohej nga axhenda e informacionit të vendit", tha të premten Yevgeny Zubarev, CEO i Agjencisë Federale të Lajmeve.

Sipas Zubarev, trafiku i përgjithshëm i paketës së faqeve të internetit Patriot deri më tani ka arritur në 300 milion vizitorë unikë. Media shtetërore ruse TASS raportoi të premten se rregullatori rus i medias Roskomnadzor ka kufizuar aksesin në faqet e mediave që i përkasin Patriot. Prigozhin, themeluesi i kompanisë private ushtarake Wagner, kohët e fundit kishte mbajtur postin e nënkryetarit të bordit mbikëqyrës të Patriotit.