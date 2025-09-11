EMRI/ Inspektori i Policisë Kufitare në Vlorë kapet duke favorizuar trafikantët e drogës
Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, në rajonin Elbasan-Korçë, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Elbasan, ka ndaluar inspektorin e policisë Klemend Çani, i cili punonte si Kontrollor në Stacionin e Policisë Kufitare “Qafë Botë” në Vlorë.
Ai dyshohet për kryerjen e veprës penale “Shpërdorim detyre”.
Ndalimi i tij u bë i mundur pasi në datën 07.09.2025 rreth orës 12:39, ka lejuar kalimin e shtetasve T. H. dhe R. H., ndaj të cilëve Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan kishte urdhëruar ndalimin në kuadër të procedimit penal të vitit 2023, si të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
Materialet u referuan në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan.
AMP mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit të ligjit dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast të abuzimit apo shkeljes së ligjit nga ana e punonjësve të strukturave, duke telefonuar në numrin e gjelbër 0800 9090, ose duke dërguar Email në adresën [email protected].