Shpërthen kamioni me 50 mijë litra benzinë në Meksikë, 3 të vdekur dhe 70 të plagosur

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 09:34
Bota

Shpërthen kamioni me 50 mijë litra benzinë në Meksikë,

Tre persona kamë mbetur të vdekur dhe të paktën 70 të tjerë u plagosën kur një bombol benzine shpërtheu në një autostradë në Mexico City dhe i vuri flakën disa automjeteve, thanë autoritetet lokale.

Një kamion që transportonte më shumë se 49.500 litra benzinë ​​u përmbys në një autostradë kryesore dhe shpërtheu në flakë, dhe kryebashkiaku i Meksikos tha se gati 30 automjete u dogjën. Midis të plagosurve janë një foshnjë dhe një fëmijë dy vjeç, ndërsa shoferi i kamionit është në gjendje të rëndë, raporton AP.

Imazhet nga vendi i ngjarjes tregojnë njerëz që digjen, vrapojnë dhe kërkojnë ndihmë, dhe lista e lëndimeve tregon se disa nga të plagosurit kanë djegie 100 për qind të lëkurës. Një cisternë gazi e parë në vendngjarje kishte logon e kompanisë energjetike Silza, por një zyrtar i kompanisë, i cili nuk donte të identifikohej, mohoi për AP-në se ishte automjeti i tyre.

Më vonë, Ministria e Mbrojtjes së Mjedisit e Meksikës njoftoi se Silza nuk kishte dokumentacionin e azhurnuar të sigurimit të nevojshëm për të transportuar gazin, sepse kjo kërkesë ishte refuzuar.

Autoritetet thanë se zjarri ishte shuar dhe presidentja meksikane Claudia Scheinbaum shprehu ngushëllimet e saj familjeve të viktimave dhe falënderoi ekipet e emergjencës për punën e tyre.

