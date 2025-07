EMRI/ I zhdukur që prej 2 Prillit, i mituri nga Korça gjendet në Durrës

Është gjetur këtë të enjte në qytetin e Durrësit 16-vjeçari nga Korça Anxhelo Abidini, i cili rezultonte i zhdukur që prej 2 Prillit, kur ishte larguar nga banesa e tij në rrethana misterioze dhe nuk ishte kthyer më

Ka qenë policia e Durrësit ajo që ka gjetur Anxhelo Abidinin, i cili është shëndoshë e mirë dhe aktualisht ndodhet në ambientet e komisariatit të Korçës së bashku me familjarët e tij.

Prindërit e të miturit denoncuan edhe në media zhdukjen e djalit të tyre, ku dyshonin se ai ishte larguar nga banesa pas problemeve me Policinë, pasi ishte përfshire në një vjedhje në qytetin e Korçës së bashku me një 30-vjeçar, i cili aktualisht është në burg. I mituri është dënuar me shërbim prove për aktin e kryer.

Kjo nuk është hera e parë që Anxhelo Abidini largohet nga banesa, pasi të njëjtën gjë ka bërë edhe në dhjetor të vitit 2024, në kohën kur Prokuroria e Korçës përfundoi hetimet për aktin që ai kishte kryer. Në atë kohë ai qëndroi për 5 ditë larg banesës dhe më pas ishte kthyer sërish.