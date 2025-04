Emrat+Fotot/ Kishin hapur Call Center për shitje kokaine, dënohen dy shqiptarë në Angli

Dy shqiptarë, që merreshin me tregti droge në Angli, janë dënuar me 14 vite burg për furnizimin e kokainës me vlerë mbi 400,000 paund në Surrey.

Në Gjykatën Chichester Crown, më 31 mars 2025, Mirjan Kastrati, 35 vjeç, nga Romford, u dënua me 6 vjet e 3 muaj burg pasi u shpall fajtor për furnizim të kokainës. Pas një gjyqi gjashtë-ditor, Mario Gilaj, 24 vjeç, gjithashtu nga Romford, u dënua me 8 vjet burg për të njëjtin krim.

Sipas policisë në Surrey, të cilës i referohet Top Channel, hetimi nisi më 5 shtator 2024, kur oficerët ekzekutuan një urdhër kontrolli në një adresë në Dartford, e cila përdorej nga dy të akuzuarit si “qendër thirrjesh” (call centre) për furnizimin me kokainë në Surrey.

Mirjan Kastrati

Gjatë ekzekutimit të urdhrit, oficerët e kapën Mirjan Kastratin në flagrancë teksa negocioi marrëveshje droge dhe komunikonte me klientët. Mario Gilaj u arrestua gjithashtu kur tentoi të largohej nga ambienti.

Hetimet e mëtejshme zbuluan se dy shqiptarët ishin përgjegjës për furnizimin e rreth 4 kilogramëve kokainë në Surrey në periudhën korrik-shtator 2024, me një vlerë të përgjithshme prej 413,000 paund. Dokumentet dhe të dhënat dixhitale zbuluan lidhjet e tyre të ngushta me trafikun e drogës në rajon.

“Tregtia e drogës ka një ndikim shkatërrues në komunitetin lokal dhe ne do të vazhdojmë të ndjekim me forcë ata që përpiqen të shpërndajnë drogë në Surrey. Këta dy burra ishin të shqetësuar vetëm për fitimin e paligjshëm dhe tani do të kalojnë 14 vjet në burg, aty ku i përkasin”, tha oficeri hetues, PC David Oliver.

Mario Gilaj