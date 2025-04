E goditi tre herë me thikë në fyt! 23-vjeçari e mbajti trupin e Ilarias 20 orë në shtëpi

Detaje të reja zbulohen nga vrasja e 22-vjeçares shqiptare në Itali, Ilaria Sula. Autor i ngjarjes është ish i dashuri i vajzës, 23-vjeçari filipinez Mark Samson. Sipas mediave italiane, ai e goditi me thikë tre herë në fyt, plagë të cilat i shkaktuan vdekjen e menjëhershme 22-vjeçares natën e 25 marsit, pikërisht kur u denoncua e zhdukur nga familjarët.Më pas Mark Antony Samson mbylli derën e dhomës së tij të gjumit dhe deri pasditen tjetër fshehu trupin e 22-vjeçares, të cilën e kishte ftuar për të fjetur në shtëpi, ndoshta për të zgjidhur problemet e lidhjes së tyre, e cila sipas raportimeve të mëparshme kishte marrë fund.

Në momentin e krimit, Samson kishte në shtëpi edhe prindërit, të cilët ende nuk dihet se çfarë roli kanë pasur. Por, mediat italiane shkruajnë se 20 orë ose më shumë, të mbuluara me mister, gjatë të cilave trupi i të resë u mbajt i fshehur, janë të mjaftueshme për të rënduar dyshimet për prindërit e tij.

Roli i prindërve

Pas krimit, 23-vjeçari futi trupin në një valixhe dhe e hodhi në një zonë të pyllëzuar. Për hetuesit duket e pamundur që Samson ta ketë ngarkuar trupin i vetëm në makinë pa pasur ndihmë.

“Unë nuk isha atje”, ka deklaruar babai i Mark para hetuesve.

Ndërsa e ëma ka deklaruar se ishte duke fjetur.

Është sekuestruar makina dhe po kryhet kontrolle në banesën ku ndodhi krimi në rrugën Homs, si dhe është sekuestruar telefoni i të riut.

Autopsia

Përveç tre plagëve me thikë, autopsia e kryer dje në institutin e mjekësisë ligjore Sapienza u fokusua në plagë sipërfaqësore që i atribuohen një sherri. Me pak fjalë, Ilaria ka tentuar të mbrohej. Gjaku i gjetur në dhomën e 23-vjeçarit është i tij. Gjurmët shumë të vogla në krahasim me plagët e shkaktuara, tregojnë se dhoma është pastruar. Nga kush dhe kur është një tjetër pyetje që hetuesit po kërkojnë t’i japin përgjigje.

Sa orë qëndroi trupi në shtëpinë e tyre? Nëse udhëtimi për ta hequr qafe është në pasditen e 26 marsit, në çfarë ore është ngarkuar në makinë? Logjika sugjeron gjatë mbrëmjes së 25 marsit, për të mos u vënë re. Por në ato orë zhurmat e dyshimta duhet të ishin më të dëgjueshme, sidomos në një shtëpi të vogël si ajo në Rrugën Homs.

“Ishte një moment, e humba mendjen, nuk doja ta vrisja. Kërkoj falje për atë që bëra”, tha 23-vjeçari për hetuesit.

Akuzat

Samsoni akuzohet për vrasje me dashje dhe për fshehje të kufomës. Autori nuk tha asgjë për rolin e prindërve të tij. Por hipoteza është se, ndërkohë që prindërit e Ilarias po e kërkonin, ata të Markut po mbulonin djalin e tyre. Jo vetëm në ato njëzet orë, por për të gjithë javën.