EMRAT/ Vidhnin materiale në mobilerinë ku punonin dhe i shisnin, arrestohen dy të rinjtë në Tiranë

Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 19:01
EMRAT/ Vidhnin materiale në mobilerinë ku punonin dhe i shisnin,

Sevastian Maçi dhe Florenc Begu, dy të rinj të punësuar në një mobileri, me detyra respektive magazinier dhe përgjegjës, janë arrestuar nga Policia e Tiranës. Ata akuzohen se kanë vjedhur artikuj mobilerie dhe i kanë shitur, duke i shkaktuar biznesit dëm 160 milionë lekë. Gjithashtu, ka nisur procedimi penal për shtetasit K. D., 47 vjeç dhe O. D., 32 vjeç, me detyra përgjegjesa në mobilieri.

Specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, në kuadër të veprimeve hetimore të kryera mbi kallëzimin e administratores së një kompanie me veprimtari në fushën e prodhimit dhe tregtimit të mobilieve, për vjedhje nga disa punonjës, finalizuan operacionin policor të koduar “Wrong Calculation”. Si rezultat i operacionit: u ndaluan shtetasit Sevastian Maçi, 31 vjeç, dhe Florenc Begu, 35 vjeç, me detyra respektive magazinier dhe përgjegjës në një mobilieri.

Nga hetimet dyshohet se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, duke shpërdoruar detyrat, kanë vjedhur materiale pune, kanë prodhuar mobilie me to dhe i kanë shitur ato, pa i deklaruar. Ata i kanë shkaktuar kompanisë, 16 milionë lekë të rinj dëm. 

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

