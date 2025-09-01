Dy ish-banorët bëhen bashkë në TV! Ja programi ku do ta shohim Tirin dhe Krisën
Dy ish-banorët e “Big Brother Vip Albania”, Krisa dhe Tiri, të cilët prej kohësh janë në një lidhje dashurie, do të shihen tashmë edhe në një tjetër rol përpara publikut shqiptar. Çifti simpatik është bërë pjesë e MCN TV, ku do të ndajnë studion e mëngjesit së bashku me prezantuesen Romina Braho.
Ky angazhim i ri përfaqëson një hap të rëndësishëm në karrierën e tyre televizive, duke i vendosur përballë një publiku të gjerë në një format që kërkon energji, spontanitet dhe komunikim të ngrohtë me shikuesit. Për Krisën, kjo nuk është një përvojë e panjohur. Ajo më parë ka moderuar programin e mëngjesit në RTSH, ku fitoi përvojën e parë në drejtimin e një formati të përditshëm. Rikthimi në ekranin e mëngjesit duket si një vazhdim natyral i rrugëtimit të saj në media.
Ndërkohë, për Tirin ky është debutimi i parë në rolin e prezantuesit. Pas eksperiencës në reality show, ku fitoi vëmendjen e publikut për karakterin dhe stilin e tij, ai do të provojë veten në një fushë të re, duke sjellë freski dhe energji pozitive.
Pritet që trioja e re të sjellë një atmosferë ndryshe në ekranet shqiptare, duke e bërë mëngjesin më dinamik dhe më argëtues për teleshikuesit.