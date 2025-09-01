Incidenti me avionin e Von der Leyen/ Reagon BE: Do të forcojmë mbrojtjen satelitore kundër bllokimit të GPS-it
Bashkimi Evropian do të vendosë satelitë shtesë në orbitën e ulët të Tokës për të forcuar rezistencën e sistemit GPS ndaj ndërhyrjeve dhe për të përmirësuar aftësitë e tij të zbulimit. Kështu ka deklaruar ditën e sotme, Komisioneri i Mbrojtjes i BE-së, Andrius Kubilius.
Deklarata e tij vjen pas incidentit të djeshëm në të cilin sistemi GPS në aeroplanin e Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, humbi aksesin në shërbimet e navigimit GPS ndërsa po i afrohej aeroportit të Plovdivit në Bullgari.
"Ne mund të konfirmojmë me të vërtetë se ka pasur ndërhyrje në sinjal në sistemin GPS, por avioni u ul në mënyrë të sigurt në Bullgari. Autoritetet bullgare na kanë informuar se dyshojnë se kjo është për shkak të ndërhyrjes së hapur nga Rusia", tha dje zëdhënësja e Komisionit, Arianna Podesta. Sipas saj, incidenti është pjesë e një strategjie më të gjerë frikësimi.
“Jemi të mësuar me këto lloj kërcënimesh dhe përpjekjesh për frikësim, të cilat përbëjnë element të sjelljes armiqësore të Rusisë. Ky episod forcon më tej vendosmërinë tonë të palëkundur për të forcuar kapacitetet tona mbrojtëse dhe mbështetjen për Ukrainën”, tha ajo.
Komisioni Evropian thekson se vizita e presidentes von der Leyen në vendet që kufizohen me Rusinë dhe Bjellorusinë merr një domethënie edhe më të madhe pas këtij incidenti, duke vënë në dukje rreziqet e përditshme me të cilat përballen ato.
"BE do të vazhdojë të investojë në mbrojtje dhe gatishmëri ushtarake, veçanërisht pas këtij incidenti,” shtoi Podesta.