Ekzekutohet shqiptari në Itali, 78-vjeçari e vret pasi mëson se kishte një lidhje me gruan e tij

Një 45-vjeçar shqiptar dje mbeti i vrarë me armë zjarri nga një i moshuar italian, 78 vjeç.

Viktima u identifikua si shtetasi Dritan Hakaj ndërsa autori Walter Budri, u arrestua. Krimi ndodhi pranë banesës së pensionistit, në rrugën Varese, në Garbagnate Milanese, në veri të Milanos në Itali. Mediat italiane shkruajnë se “viktima kishte lidhje jashtëmartesore me bashkëshorten e autorit të dyshuar”.

Nga hetimet e para, rezulton se Hakaj frekuentonte shtëpinë ku jetonte Budri me gruan e tij, gjithashtu shqiptare. Në orën 03:00 të mëngjesit të djeshëm, 45 vjeçari kishte shkuar në gjendje të dehur në banesën e çiftit dhe sulmoi gruan, në prani të djalit të saj 11-vjeçar, të cilin ajo e kishte nga një lidhje e mëparshme, jo me bashkëshortin aktual.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ky i fundit reagoi dhe me një pistoletë Beretta 22 që mbante në shtëpi, qëlloi dy herë në ajër për të trembur Hakajn, i cili doli nga apartamenti dhe zbriti shkallët, në tentativë për t’u larguar. Por i moshuari vendosi ta ndjekë dhe bëri zbritje me ashensor. Në katin e parë u ndeshën sërish e pati një përplasje fizike mes tyre para se shtetasi italian të shkrepte armën duke e lënë të vdekur në vend 45-vjeçarin. Një plumb në gjoks rezultoi fatal.

Nga policia italiane që vijon hetimet, i moshuari Budri u vu në pranga me akuzën e “Vrasjes me dashje”. Në dëshminë e parë dhënë policisë, mediat raportojnë se 78-vjeçari pranoi se ai qëlloi pas sherrit me 45-vjeçarin. Ndërkaq dha një tjetër dëshmi për prokurorët por nuk dihen shumë detaje. Agjentët në vendin fqinj sekuestruan pistoletën Beretta 22 e që mbahej pa leje nga i moshuari italian. Sa i përket viktimës, Dritan Hakaj ishte me banim në Milano të Italisë dhe përveçse i papunë, rezultonte person me precedentë penalë në trafikun e lëndëve narkotike, shfrytëzimin e prostitucionit, si dhe për vjedhje.