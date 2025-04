Ekstradohet nga Spanja Lulzim Berisha, masa të forta sigurie nga aeroporti deri në qeli

Lulzim Berisha i akuzuar si kreu i Bandes se Durresit, eshte ekstraduar mbremjen e sotme ne Shqiperi nga Spanja.

Ai eshte pritur ne Rinas nga forca te shumta policie te cilat bene transportimin e tij drejt qelise.

Lulzim Berisha u arestua ne Spanje nje vit me pare dhe me pas, autoritetet atje aprovuan kerkesen e Shqiperise per ekstradimin e tij ne vendin tone.

Njoftimi i policise:

Ekstradohet nga Spanja, një shtetas me rrezikshmëri shoqërore të lartë, i akuzuar për disa ngjarje kriminale kundër jetës.

Operacioni për kapjen e tij në Spanjë, i koduar “Sant Joan”, u finalizua më 14 dhjetor 2023, si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet FAST Albanias dhe FAST Spanjës.

Në vijim të këtij bashkëpunimi, Interpol Tirana dhe Interpol Madridi finalizuan procedurën për ekstradimin nga Spanja në Shqipëri, të shtetasit shqiptar, të shpallur në kërkim ndërkombëtar, L. B., 54 vjeç.

Në vitin 2020, atij i është caktuar nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, masa e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja me paramendim”, “Vrasja në rrethana cilësuese”, kundër 2 ose më shumë personave dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, të kryera në formën e grupit të strukturuar kriminal.

Në bashkëpunim me shtetas të tjerë, 54-vjeçari dyshohet se:

-në vitin 2004, ka plagosur me armë zjarri, shtetasit V. L. dhe Xh. N.;

-në vitin 2005, në afërsi të fshatit Koxhaj, ka vrarë me armë zjarri, shtetasin K. S. dhe ka plagosur shtetasin O. T.;

-në vitin 2005, ka vrarë shtetasit V. L. dhe A. A., me lëndë shpërthyese të vendosur në kabinën e një ashensori.