Ja shenjat se si trupi juaj ju paralajmëron se mund të keni gastrit!

Gastriti është një problem i zakonshëm i stomakut që ndodh kur stomaku inflamohet ose irritohet. Mund të shkaktohet nga gjëra të tilla si stresi, ushqime të caktuara, medikamente ose infeksione. Ndërsa disa raste vijnë dhe shkojnë shpejt, të tjera qëndrojnë për një kohë më të gjatë dhe mund të kenë nevojë për kujdes të vazhdueshëm.

1.Simptomat më të zakonshme të gastritit kronik ose gërryes janë jashtëqitjet e zeza, të zeza, të cilat tregojnë gjakderdhje gastrointestinale. Kjo ndodh kur mukoza e stomakut inflamohet dhe gërryhet, duke çuar në përzierjen e gjakut me lëngjet tretëse dhe errësimin e jashtëqitjes.

2. Një ndjesi djegieje në zonën e sipërme të stomakut , e ngjashme me urthin, është një simptomë e zakonshme e gastritit kronik. Ky shqetësim mund të luhatet me të ngrënit , ndonjëherë duke u përkeqësuar me stomakun bosh ose duke u përmirësuar përkohësisht pas ngrënies. Ndodh për shkak të inflamacionit të mukozës së stomakut, i cili mund të çojë në rritjen e acarimit të acidit.

Dhimbja e vazhdueshme e ngjashme me urthin nuk duhet të injorohet, pasi mund të tregojë çështje themelore gastrointestinale që kërkojnë kujdes mjekësor.

3. Në gastrit të rëndë ose akut, një humbje e papritur e oreksit është e zakonshme, shpesh e shkaktuar nga të përziera ose një dëshirë e fortë për të vjella menjëherë pas ngrënies. Ky ndërprerje mund të ndërhyjë në procesin normal të tretjes së trupit, duke çuar në thithjen e pamjaftueshme të lëndëve ushqyese dhe siklet të përgjithshëm.

Cikli i vazhdueshëm i të përzierave dhe marrja e reduktuar e ushqimit mund të kontribuojë në dobësi, lodhje dhe humbje të paqëllimshme të peshës. Nëse këto simptoma vazhdojnë, vlerësimi mjekësor është thelbësor për të përcaktuar shkakun themelor dhe për të parandaluar komplikime të tilla si dehidratimi, ulçera ose gjendje më të rënda gastrointestinale.

4.Gastriti ndodh kur mukoza e stomakut inflamohet, duke çuar në parehati si dhimbje stomaku dhe fryrje. Mund të shkaktohet nga bakteret, medikamente të caktuara, apo edhe disa probleme të sistemit imunitar. Gastriti akut shfaqet papritur me simptoma të dukshme si të përziera ose djegie stomaku, por shpesh largohet shpejt. Gastriti kronik , megjithatë, zhvillohet ngadalë dhe mund të mos shkaktojë simptoma të dukshme, duke e bërë më të vështirë për t'u vërejtur derisa të çojë në probleme më të mëdha.

5. Kujdesi për stomakun tuaj me dietën e duhur, reduktimi i stresit dhe shmangia e shkaktarëve mund të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të gastritit.

Simptomat e gastritit akut ndonjëherë mund të përfshijnë dhimbje gjoksi që rrezaton në shpinë . Ky shqetësim shpesh shkaktohet nga inflamacioni në mukozën e stomakut, i cili mund të çojë në acarim acid dhe një ndjesi djegieje në pjesën e sipërme të barkut ose gjoksit.

6. Çështjet kronike të stomakut si gastriti ose sëmundja inflamatore e zorrëve (IBD) mund ta bëjnë më të vështirë për trupin të përthithë lëndë ushqyese të rëndësishme. Kjo mund të çojë në mangësi në hekur ose vitaminë B12 , të cilat luajnë një rol kyç në mbajtjen e qelizave të kuqe të gjakut të shëndetshme dhe transportimin e oksigjenit në të gjithë trupin.

Kur këto nivele bien, lëkura, veçanërisht rreth syve, mund të duket më e errët për shkak të qarkullimit të dobët dhe furnizimit të reduktuar të oksigjenit.

Kjo mund të kontribuojë në zhvillimin e rrathëve të errët, duke i bërë ato më të dukshme me kalimin e kohës. Ngrënia e një diete të ekuilibruar dhe menaxhimi i shëndetit të tretjes mund të ndihmojë në përmirësimin e përthithjes së lëndëve ushqyese dhe mirëqenies së përgjithshme.