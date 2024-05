Detajet/ 40-vjeçari pret damarët, avioni i linjës “Lion-Stamboll” bën ulje të detyruar në Rinas

Një shtetas afgan ka tentuar të vrasë veten gjatë fluturimit me avion. Për pasojë rreth orës 14:30, në aeroportin “Nënë Tereza”, avioni i linjës “Lion-Stamboll”, ka bërë ulje të detyruar.

“Rreth orës 14:30, në aeroportin “Nënë Tereza”, ka bërë ulje të detyruar, avioni i linjës “Lion-Stamboll”, me të cilin udhëtonte shtetasi afgan M. N., 40 vjeç, pasi ky shtetas ka dëmtuar damarët e dorës me brisk (mjet rroje), gjatë fluturimit me avion.

40-vjeçari është transportuar në spital, ku po merr ndihmë mjekësore dhe aktualisht është në gjendje kritike për jetën.”, thuhet në njoftimin e policisë.