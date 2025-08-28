I dënuar në Itali, Kristian Konit i sekuestrohen në Tiranë 26 milionë e 500 mijë euro pasuri
Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 18 pasuri të paluajtshme, llogari bankare dhe dy automjete luksoze tip Range Rover dhe Smart të Kristian Konit, të arrestuar për trafik droge në Itali, dhe nënës së tij pensioniste.
Sipas Prokurorisë, Koni rezulton i përfshirë në një rrjet të strukturuar kriminal të trafikut të drogës në shtetin fqinj gjatë periudhës 2007-2012. Nga hetimet, u dokumentuan përdorimi i disa identiteteve të ndryshme dhe transaksioneve financiare të pajustifikuara në raport me të ardhurat e ligjshme të deklaruara në emër të tij, nënës dhe subjektit “Kriol.AL” sh.p.k.
Finalizohet operacioni policor i koduar “Fortesa”.
Specialistët e Seksionit për Hetimin e Pastrimit të Parave, në bashkëpunim me specialistët e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, në kuadër të një procedimi penal të drejtuar nga Prokuroria e Tiranës, ekzekutuan vendimin e Gjykatës së Tiranës, për sekuestrimin e pasurive në pronësi të shtetasit K. K., alias O. M., 45 vjeç, i dënuar më parë për veprat penale “Vrasja me paramendim” dhe “Trafikimi i lëndëve narkotike”, kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.
Pasuritë e sekuestruara janë konkretisht: 19 prona, 2 automjete dhe 20 llogari bankare, të regjistruara në emër të 45-vjeçarit ose të familjarëve të tij, me vlerë tregu rreth 26 milionë e 500 mijë euro.
Vijon puna për gjurmimin dhe sekuestrimin e pasurive të tjera që dyshohet se kanë burim nga veprimtaritë kriminale të këtij shtetasi.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.