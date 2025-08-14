E rëndë në Maliq, 14 vjecari qëllohet me thikê në lokal, humb jetën
Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 18:52
Aktualitet
Nje ngjarje e rende ka ndodhur ne Maliq kur nje i ri eshte vrare pas konfliktit me thika ne lokal.
Maliq/Informacion paraprak
Rreth orës 17:30, në fshatin Pirg, në ambientet e një lokali, ka ndodhur një konflikt dyshohet me mjet prerës (thikë) mes dy 14-vjeçarëve.
Si pasojë e plagëve të marra shtetasi E. Xh., 14-vjeç, ka ndërruar jetë në spital.
14-vjeçari tjetër autori i dyshuar i ngjarjes është shoqëruar në spital, për të marrë mjekim, dhe është nën mbikëqyrjen e Policisë.
Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.