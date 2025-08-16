LEXO PA REKLAMA!

E rëndë në Durrës, 32-vjecari tenton të vrasë komshiun, e godet qëllimisht me makinë

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 13:44
Aktualitet

E rëndë në Durrës, 32-vjecari tenton të vrasë

Nje debat me fyerje dhe ofendime desh perfundoi ne vrasje ne Durres ku nje 32 vjecar ka goditur me makine komshiun e tij i cili perfundoi i plagosur ne spital.

Njoftimi:

Tentoi të vriste me makinë komshiun e tij, vihet në pranga 32-vjeçari.

Specialistët për Hetimin e Krimeve ndaj Personit, në DVP Durrës, arrestuan në flagrancë shtetasin B. Sh., 32 vjeç, banues në Sukth, Durrës, i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Vrasje me dashje”, e mbetur në tentativë dhe “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”.

Në fshatin Perlat, Sukth, pas një konflikti për motive të dobëta (fyerje dhe ofendime), ky shtetas tentoi të vriste me automjetin që drejtonte, komshiun e tij, shtetasin L. D., 40 vjeç, banues në Sukth.

Ky i fundit, si pasojë e goditjes me automjet, pësoi dëmtime dhe u transportua në Spitalin Rajonal Durrës, ku po merr ndihmë mjekësore.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës dhe shërbimet e Policisë Rrugore i kryen testin e alkoolit, ku rezultoi se ai drejtonte automjetin në gjendje të dehur, me masën 0.92 mg/l.
Automjeti u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Në bashkëpunim me Prokurorinë, vijon puna për dokumentimin e plotë ligjor të kësaj ngjarjeje.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.

