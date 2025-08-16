"Marrëveshje pa marrëveshje", Trump zbulon 10 pikat e takimit të tij me Vladimir Putin
Presidenti Donald Trump nuk foli shumë pas takimit me Presidentin rus Vladimir Putin të premten, por i ofroi disa detaje kyçe Sean Hannity të Fox News në një intervistë ekskluzive.
Ja disa nga pikat kryesore nga takimi i shumëpritur i Trump me udhëheqësin rus, të ndara me Hannity-n.
1. 'S’ka marrëveshje derisa të ketë një marrëveshje'
Trump i tha Hannity se "për sa më përket mua, nuk ka marrëveshje derisa të ketë një marrëveshje". Ai vuri në dukje, megjithatë, se "ne kemi bërë shumë përparim".
2. Putini 'dëshiron ta shohë të përfunduar'
Presidenti i vuri në dukje Hannity-t se ai beson se Putini jo vetëm që është i hapur për paqen, por se "dëshiron ta shohë atë të realizuar".
Trump thotë se “nuk do të jetë i lumtur” nëse Putini nuk bie dakord për një armëpushim në Ukrainë gjatë samitit të Alaskës
3. Nuk jam i përgatitur të ndaj se cila ishte pika e vështirë
I shtyrë nga Hannity për të ndarë se cila ishte "çështja e vetme e madhe për të cilën nuk bini dakord" që i pengoi udhëheqësit të largoheshin me një marrëveshje armëpushimi, Trump nuk pranoi ta ndante. Ai tha: "Jo, nuk do të preferoja. Mendoj se dikush do ta bëjë publike, do ta zgjidhin, por jo, nuk dua ta bëj këtë, dua të shoh nëse mund ta arrijmë."
4. Zelensky dhe Evropa
Pasi ndërmori një hap kaq të madh sa u takua fizikisht me presidentin rus, Trump tha se tani “varet nga Presidenti [ukrainas] [Volodymyr] Zelenskyy ta përfundojë këtë dhe ndoshta kombet evropiane duhet të përfshihen pak”.
5. Trump i hapur për takim trepalësh
Presidenti tha se do të ishte i hapur për të marrë pjesë në një takim trepalësh me presidentët e Ukrainës dhe Rusisë, duke thënë: "Nëse ata dëshirojnë, unë do të jem në atë takim. Ata do të caktojnë një takim tani midis Presidentit Zelenskyy dhe Presidentit Putin dhe meje, mendoj, jo se dua të jem atje, por dua ta bëj."
6. Takimi me një '10'
Trump tha se do ta vlerësonte takimin me 10 nga 10, duke thënë: "Mendoj se takimi ishte 10 në kuptimin që ne shkuam shumë mirë me njëri-tjetrin".
7. Rusia e respekton Amerikën tani
I pyetur se çfarë mendonte se e solli më në fund Putinin në tryezën e negociatave, Trump u përgjigj: "Nuk dua të them se ai është një djalë shumë i zgjuar, asgjë e vecante nuk e solli atë në tryezë".
"Mendoj se ai e respekton vendin tonë tani, nuk e respektoi atë nën Bidenin , mund t'ju them se ai nuk kishte respekt për të."
8. Nuk do të kishte luftë nëse Trump do të ishte në detyrë
Trump komentoi gjithashtu se “ishte shumë i lumtur” që Putin ndau bindjen e tij gjatë konferencës së tyre të përbashkët për shtyp se lufta Rusi-Ukrainë nuk do të kishte ndodhur kurrë nëse ai do të kishte qenë në detyrë në atë kohë.
9. Këshilla për Zelenskyn
Pa hezituar, Trump tha se këshilla e tij për Zelenskyn pas takimit të së premtes me Putinin do të ishte "të bënte një marrëveshje".
10. Zgjedhjet e vitit 2020 u manipuluan
Trump tregoi se Putin i kishte thënë se besonte që zgjedhjet e vitit 2020 ishin manipuluar për shkak të votimit të përhapur me postë, duke thënë, "nuk mund të kesh një demokraci të shkëlqyer me votim me postë".