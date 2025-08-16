LEXO PA REKLAMA!

SHBA-të "armatosin" Kosovën, ja cfarë automjetesh të blinduara dorëzuan së fundi

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 13:08
Kosovë&Rajon

SHBA-të "armatosin" Kosovën, ja cfarë automjetesh

Kosova ka perfituae nje tjeter ndihme shume te madhe nga SHBA, sa i perket forcae te armatosura me mjete te blinduara.

Ambasada amerikane ne Prishtine, njoftoi seShtetet e Bashkuara kanë kënaqësinë t’i transferojnë 50 Automjete të Blinduara të Sigurisë (ASV) Qeverisë së Kosovës në kuadër të Programit të Artikujve të Mbrojtjes së tepër Kosova, duke shfrytëzuar burimet e saj mbrojtëse, do t’i sjellë këto mjete në aftësinë e plotë operacionale, duke shënuar edhe një hap në angazhimin tonë të përbashkët për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe përforcimin e sigurisë së të dy kombeve tona.

Ne ceremonine e dorezimit te mjeteve te blinduara duket se ka marre pjese edhe kryeministri Albin Kurti. 

