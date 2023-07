E FUNDIT/ Aksident në Kavajë, përplasen dy automjete, plagoset rëndë një prej shoferëve

Një aksident është shënuar pak momente më patë në lagjen numër 2 në Kavajë, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetër, e për pasojë ka mbetur i plagosur një prej shoferëve.

Një mjet tip ‘Benz’ me targa AB 598 BI me drejtues K.M., është goditur nga drejtuesi i mjetit po tip ‘Benz’ me targa AA 582 PL me drejtues F.S.

Mësohet se ky i fundit ka pësuar dëmtime në kokë dhe është nisur drejt spitalit të Kavajës e më pas drejt atij të Durrësit për kujdes mjekësor.