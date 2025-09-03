Dy aksidente njëri pas tjetrit tek “Pushimi i shoferit” në Lushnjë, 1 i plagosur. Një mjet u përplas me barrierën e hekurit
Dy aksidente rrugore ndodhën njëri pas tjetrit pranë zonës së njohur si “Pushimi i shoferit” në Lushnjë, duke shkaktuar një të plagosur.
Një aksident zinxhir ndodhi në kahun e lëvizjes drejt Fierit, ku një mjet tip Caddy përplasi një Benz nga mbrapa, i cili më pas goditi një tjetër Benz. Si pasojë, një person u plagos dhe u transportua me urgjencë në spitalin e Lushnjës.
Aksidenti tjetër ndodhi në kryqëzim, ku një mjet tip Skoda përfundoi tek barriera e hekurt, por fatmirësisht pa pasoja për jetën e drejtuesit. Të dyja ngjarjet shkaktuan dëme materiale dhe rënduan qarkullimin në zonë.
Policia rrugore ndërhyri për të stabilizuar trafikun, ndërsa policia shkencore po dokumenton ngjarjet. Kryqëzimi i “Pushimit të shoferit” mbetet një pikë problematike në autostradën Lushnjë-Fier. Zgjidhja përfundimtare pritet nga realizimi i projektit të mbetur në mes, që parashikon ndërtimin e mbikalimeve për lidhjen Krutje–Divjakë.