SPAK nuk i ndahet, drejtoresha e AKSH-it Mirlinda Karçanaj, meret në pyetje për herë të dytë

Drejtoresha e AKSH-it, Mirlinda Karçanaj po merret në pyetje nga prokurorët e SPAK.

Karçanaj po pyetet lidhur me në lidhje me hetimet që po kryhen mbi kreun e ARRSH Evis Berberin dhe tenderat e mirëmbajtjes se serverëve të ARRSH.

Kjo eshte hera e dyte qe Karcanaj thirret ne prokurorine e Posacme. Me heret, me 17 janar, ajo u mor ne pyetje ne lidhje me tenderat e AKSHI-t te cilet jane denoncuar dhe bere objekt hetimesh per shkak te abuzimeve me fondet dhe procedurat. (Lexo me shume mbi kete rast)

Arrestimi i Berberit

Evis Berberi, i cili është bashkëpunëtor i ngushtë i ministres Balluku, u vendos në pranga disa orë pasi kishte dalë nga ambientet e zyrës së tij në Autoritetin Rrugor Shqiptar, në afërsi të banesës së tij.

Gjatë kontrollit që agjentët e BKH-së dhe SPAK kanë ushtruar në banesën e drejtorit të “rrugëve” është gjetur një shumë e konsiderueshme prej 40 milionë lekësh dhe piktura të shtrentja, të cilat sipas, Evis Berberi ka pretenduar se i ka pikturuar vetë dhe nuk janë blerë.

Sipas SPAK, Evis Berberi, në cilësinë e ish Drejtorit të Përgjithshëm për Efiçencën e Energjisë dhe më pas në cilësinë e kreut të ARRSH-së, ka kërkuar, pranuar dhe marrë nga shoqëria “Net-Group” (që është përfituesi i prokurimeve publike të zhvilluara gjatë kohës kur Evis Berberi ishte titullar i autoritetit kontraktor), përfitime të parregullta monetare të marra në mënyrë të tërthortë, nëpërmjet shoqërisë Daam të kontrolluar prej tij.