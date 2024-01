SPAK heton AKSHI-n, drejtoresha Mirlinda Karçanaj merret në pyetje mbi 6 orë, e-albania në kolaps

Drejtoresha e AKSHI-t, Mirlinda Karçanaj eshte marre ne pyetje diten e sotme ne SPAK. Ne oren 10.00 ajo eshte paraqitur para prokurorit Elvin Gokaj i cili eshte duke hetuar ne nje dosje te vetme disa tendera te realizuar nga AKSHI. Deri ne oren 16.20 kur ky artikull u publikua, Karcanaj vazhdonte te jepte deklarime duke plotesuar keshtu mbi 6 ore ne SPAK.

Pas nje periudhe te gjate kur AKSHI dhe E-albania kane qene objekt denoncimesh mediatike dhe jo vetem ne lidhje me tenderat dhe menaxhimin e fondeve, SPAK duket se ka vendosur hapjen e ketyre dosjeve.

Megjithe tenderat disa milionesh, e-albania ra lehtesisht pre e sulmit kibernetik vitin e kaluar duke nxjerre ne shesh te dhenat personale dhe sensitive te qytetareve shqiptare.

Prej asaj kohe, e-albania eshte kthyer ne nje gjysme-platforme qe me shume nuk punon sesa punon.

Me qellim per te fshehur kete te vertete, dhe ne menyre qe ajo te mos zbulohet, AKSHI dhe E-albania kane vendosur qe te shperndajne ne menyre abuzive buxhete reklamimi ne media ne menyre klienteliste vetem e vetem per ti mbyllur gojen dhe mundesine pasqyrimit te realitetit.

Fotot dhe pamjet e hyrjes se zonjes Mirlinda Karçanaj ne SPAK diten e sotme tregojne tensionin e madh te saj.

Ajo fillimisht ka hezituar te hyje dhe pasi ka hyre, ka qene konfuze ne veprimet qe duhej te kryente.

Nderkohe ditet e fundit, e-albania ka vijuar te jete jo funksionale ne shumicen e rasteve kur qytetaret apo bizneset kane tentuar ta aksesojne.