Miliona euro drejt "një grushti" biznesesh private, AKSHI kryen 40 pagesa në dy muaj "për sigurinë kibernetike"

Dhjetori 2023 dhe janari 2024 kane shenuar nje varg pagesash nga Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit, AKSHI, drejt kompanive private.

Sulmi kibernetik i cili po vazhdon pasi nxori se fundi jashte funksionit webin e INSTAT dhe KLP-se por edhe dixhitalizimi i sherbimeve kane sherbyer si nje "pretekst" per dhenien e miliona eurove per tendera qe "xhirohen" nga AKSHI.

Vetem ne dy muajt e fundit, AKSHI ka kryer 40 transaksione te konsiderueshme drejt kompanive private qe ka kontraktuar per sherbime informatike dhe dixhitale.

Disa prej faturave dhe kontratave jane "te klasifikuara" dhe pershkrimi i sherbimit konkret mungon pikerisht per shkak te klasifikimit te informacionit, megjithese eshte e kuptueshme se fjala eshte per sherbime qe kane te bejne me sigurine kibernetike dhe sistemet e mbrojtjes ndaj tyre.

Nderkohe qe parate "rrjedhin lume" drejt privateve qe marrin miliona euro per sisteme, pajisje dhe sherbime lidhur me sigurine kibernetike dhe dixhitalizimin, institucionet e Shqiperise si INSTAT apo KLP sulmohen nga hakerat e huaj ne vitin 2024 ne nje kohe qe Shqiperia ende nuk ka kaluar pasojat e sulmit te pare kibernetik.

Nga ana tjeter funksionimi i platformes e-albania mbetet i limituar pasi ne shume raste qyetaret "ngecin" per shkak te mos-lidhjes se kesaj platforme me databazat e institucioneve te tjera si gjendja civile, sgurimet shoqerore, etj.

Nje miliard leke eshte fatura me e madhe qe AKSHI ka paguar ne 40 transaksionet e fundit te bera publike.

Konkretisht, behet fjale per pagesen e 17 janarit 2024, ne favor te kompanise AlbaScan, kategorizuar nga AKSHI "Shpenzim per rritjen e AQT - instalimi i sistemi", me pershkrim fature, AKSHI, - Implementimi i laboratorëve SMART- për MAS, Kontrata Nr. 77, dt 24/10/2023, Fatura nr 180/2023, dt. 28/12/2023 Raporti i implementimit nr. 77/4, datë 28.12.2023.

Eshte normale qe kompanite private te paguhen per punen qe bejne ne favor te shtetit, por "dorezimi" i shumave te tilla nga buxheti i shtetit, kerkon nje transparence dhe llogaridhenie.

Po ashtu vihet re se ne listen e perfituesve te fondeve qe dalin nga AKSHI, jane "nje grusht kompanish" me te njejtat emra qe perseriten.

INFOSOFT SYSTEMS, ka marre 20 pagesa, pra gjysmen e transaksioneve, per sherbime te emeruarata nga AKSHI: Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave.

Kompani te tjera perfituese, jane A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION, ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS, IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT, AES communication Shpk, SOFT & SOLUTION, T B S 96 SHPK, dhe ne vetem dy raste, MICROSOFT ALBANIA.

Drejtoresha e AKSHI, Mirlinda Karcanaj pak kohe me pare u mor ne pyetje ne SPAK per me shume se 5 ore nderkohe qe deshmia e saj ka mbetur e mbuluar ne mister megjithe kohezgjajen e saj te pazakonte.

Nga ana tjeter, platforma e-albania, u detyrua kete fundjave qe te dale jashte funksionit per me shume se 48 ore, si pasoje e nderhyrjeve qe vazhdojne te behen me qellim rritjen e funksionalitetit dhe te sigurise ne nje kohe qe per te AKSHI ka investuar deri tani dhjetera milione euro nga buxheti i shtetit te cilat nuk dihet saktesisht me cfare efikasiteti jane perdorur./lajmifundit.al