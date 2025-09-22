Dorëheqja e Ermal Dredhës, mblidhet Këshilli Bashkiak i Vlorës/ Kush pritet ta zëvendësojë
Këshilli Bashkiak i Vlorës është mbledhur këtë të hënë, pas dorëheqjes së Ermal Dredhës nga pozita e kryetarit të bashkisë.
Raportohet se gjatë mbledhjes po diskutohet zëvendësimi i kryetarit të dorëhequr me një nga nënkryetarët aktualë të bashkisë.
Emrat e përmendur për të marrë detyrën janë Elis Halili, Irena Toshkallari dhe Klea Lalo. Debate dhe diskutime mbi kandidaturat nuk kanë munguar gjatë seancës së sotme.
Dredha mori detyrën e kryebashkiakut të Vlorës në vitin 2023, duke zëvendësuar Dritan Lelin.