LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dorëheqja e Ermal Dredhës, mblidhet Këshilli Bashkiak i Vlorës/ Kush pritet ta zëvendësojë

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 11:09
Aktualitet

Dorëheqja e Ermal Dredhës, mblidhet Këshilli Bashkiak i

Këshilli Bashkiak i Vlorës është mbledhur këtë të hënë, pas dorëheqjes së Ermal Dredhës nga pozita e kryetarit të bashkisë.


Raportohet se gjatë mbledhjes po diskutohet zëvendësimi i kryetarit të dorëhequr me një nga nënkryetarët aktualë të bashkisë.

Emrat e përmendur për të marrë detyrën janë Elis Halili, Irena Toshkallari dhe Klea Lalo. Debate dhe diskutime mbi kandidaturat nuk kanë munguar gjatë seancës së sotme.

Dredha mori detyrën e kryebashkiakut të Vlorës në vitin 2023, duke zëvendësuar Dritan Lelin.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion