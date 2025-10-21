“Do t’i bie dhe shefit të Krimeve”/ Aurel Hoxha po planifikonte një vrasje në burg, a është Arben Lleshi?
Aurel Hoxha, porositësi i vrasjes së Klevis Lleshit, po planifikonte të kryente dhe një vrasje brenda burgut, dhe për këtë kishte menduar të përfshinte Agim Pepën, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Gani Malushit në vitin 2003. Por pa deklaruar se kush ishte objektivi që po kërkonte të vriste në burg.
Emisioni “Në Shënjestër” ka publikuar bisedat e zbardhura nga aplikacioni SkyEcc ku Aurel Hoxha bisedon me Saimir Kolaverin, kushëririn e tij i cili i shkruan që një person me emrin Gysi kërkon të takojë kushon dhe dëshiron të flasë për të mbaruar punë me ato dy kur…në burg.
Saimiri në vazhdim e pyet nëse kishin ndonjë gjë të sigurtë dhe i shkruan se njohin njerëz nëpër burgje, por nuk e bën dot njeri. Saimiri i thotë Aurelit duke e pyetur se çfarë të bën Agim Pepa.
Bisedat Sky Ecc
“Ça të bën Agim Pepa si thua ti’. ‘Me i thënë atij dhe ai mbaron punë’. ‘Mos shiko ëndrra me sy hapur. Se kemi këta jashtë njëherë.”
Nga bisedat dyshohet se i referohen të burgosurit Agim Pepa, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e shtetasit Gani Malushi në vitin 2003. Nga sa kuptohet, Aurel Hoxha po kërkon të kontaktojë një person me burgim të përjetshëm me qëllim kryerjen e vrasjeve brenda burgut ku rezulton që personi me të cilin ka konflikt është shtetasi Arben Lleshi, djali i xhaxhait të Klevis Lleshit, i cili është duke vuajtur dënimin në burgun e Peqinit.
Saimir Kolaveri i shkruan Aurel Hoxhës në vazhdim që të rrijë i qetë dhe të mos shikojë ëndrra me sy hapur. Sepse kanë personat jashtë njëherë.
“Gysi më tha a mund ta takoj kushon pak. Se çfarë më ngatërron për në burg. Po fol vetë më mirë. mbaro ato dy kurvat njëherë më dëgjon”
Por ndërkohë që bëjnë plane për të kryer ekzekutime brenda burgjeve në lajme tashmë është publikuar zhdukja e Klevis Lleshit. Lajm i cili krahas gëzimit të natyrshëm sjell edhe problemet e para. Pasi komentues të ndryshëm kanë filluar të shkruajnë në lidhje me Sabah Nuzin.
Ndërsa ky i fundit i tërbuar ka shkuar të kërcënojë me kallashnikov të gjithë personat të cilët atë ditë të zhdukjes së Klevisit ishin në prani të tij në lokal ‘Koliqi’. Gjë që shqetëson pa masë edhe vetë Saimirin dhe Aurelin.
Bisedat Sky Ecc
Saimiri i shkruan Aurelit se po flet me Sabahun, pasi ky i fundit u ka shkuar me kallash në dorë te lokal ‘Koliqi’, personave që kanë folur për të në lidhje me zhdukjen e Klevis Lleshit.
Saimiri i ka thënë Sabahut që: ‘mos u shqetëso fare se na ke ne mbrapa për çdo gjë.’ ‘Ka shkuar me kallash te lokali. I thashë për çdo gjë na ke ne, mos të të hajë k…. Kush të flasi i thuaj të shkrij, atyre shokëve të atij që kanë ndejtur me atë.’
Por një tjetër problem është një nga dajat e Klevs Lleshit. i cili ka nisur të kontrollojë kamerat në zonën ku ka lëvizur Klevisi. Gjë që alarmon porositësin dhe vrasësin e nipit të tij. Të cilët vihen në lëvizje t’i mbyllin gojën, duke kërkuar që ta trembin.
Bisedat Sky Ecc
15 Gusht 2020
Aurel Hoxha bisedon me Sabah Nuzin me pseudonimi ‘Alo’. Sabahu i thotë që e kanë thirrur ‘dajat’, duke iu referuar policisë. Ku ai u ka thënë që ka qenë në kërkim dhe nuk di asgjë për të. Ai tregon që daja i Klevis Lleshit, Qemal Dedja është duke e kërkuar sepse po kontrollon kamerat.
Sabah Nuzi shprehet se sapo t’i dalë rasti do ta dëmtojë dhe Qemalin për shkak se po interesohet se çfarë i ka ndodhur Klevisit.
‘Si të kam vëlla? Ja sa e hapa telefonin.
Më patën thirr edhe ‘dajat’. Po i thashë ai ka qenë në kërkim. S’di asgjë për të.
Daja i tij ka ecur duke kërkuar kamera. Po shpenzon për ta gjetur. Por do ta gjej unë atë. Po nuk kam pasur kohë.
Po vëlla Qemal Dedja.’
Aq i nxehur është Sabah Nuzi me personat që kanë nisur të përflasin emrin e tij, sa ai ka vendosur t’i vrasë të gjithë.
Gjë për të cilën ai i kërkon Aurel Hoxhës dhe një makinë të vjedhur pasi ka identifikuar sipas tij një komentues në rrjete sociale. i cili ka komentuar me anë të një adrese false në lidhje me vrasjen e Klevis Llëshit. Ku është shprehur se autori është Sabah Nuzi
Bisedat Sky Ecc
18 Gusht 2020
Sabah Nuzi bisedon me Aurel Hoxhën: ‘Vëlla kam nevojë për një makinë të vjedhur. Më ndihmo se kam diçka për të mbaruar.
E kanë dhënë lajmet dhe u fut në koment një djalë. Ka thënë e ka bërë Sabah Nuzi. Por thashë të mbaroj punë me të. Është pikërisht ky momenti kur Sabah Nuzi në bisedë me Aurel Hoxhën nxjerr në pah edhe mënyrën se si e ka kryer vrasjen e Klevis Lleshit.
Dhe çfarë ka ndodhur me makinën që ai ka përdorur në krim. Që duket se kanë qenë dy të tilla. Sabi i thotë se automjetin tip BMW e ka djegur pasi ishte mbushur me gjak.
Gjithashtu në këtë bisedë ai bën me dije se edhe mjetit tip ‘Seat’ do t’i ndërrojë tapicerinë dhe do ta lyejë. Çka lë të kuptohet se edhe ‘Seat-in’ mund ta ketë patur me vete në momentin e vrasjes ose në transportimin e trupit të viktimës. Ndërkohë që tashmë probleme ka edhe me shefin e krimeve në Burrel që po kërkon prova për implikimin e tij në zhdukjen e Klevis Lleshit.
Bisedat Sky Ecc
Sabah Nuzi bisedon me Aurel Hoxhën Ai i thotë Aurelit se do të heqë sikletin e makinës mos ka mbetur ndonjë pikë ose ndonjë gjë.
‘O vëlla BMW-në e kam djegur se ishte bërë lumë me gjak. Dhe nuk ia çova më atij çunit. Kurse ‘Seat-it’ ia kam ndërruar sediljet mbrapa.
O tu më ik truri. Por do vi, do t’i bie edhe shefit të Krimeve se ma ka nxirë jetën. Ti bi edhe atij që ka bërë koment.’
Por ndërsa është i nxehur me të gjithë, Sabah Nuzi, kujdeset në njërën anë që të krijojë bindjen në opinionin publik se Klevis Lleshi nuk është zhdukur.
Por ka ikur në Greqi. Dhe se për herë të fundit është parë në Sarandë. Për këtë ai i ka mbushur mendjen edhe dy djemve në Burrel që të përhapin fjalë sikur Klevisin e kanë parë në Sarandë këto ditë.
Ndërkohë që Saimir Kolaveri i shkruan Sabahut që të rrijë mirë dhe të mos merret me komentuesit. Dhe të mos bëjë marrëzira, pasi kjo do t’i zbulonte të gjithë.
Bisedat Sky Ecc
Sabah Nuzi bisedon me Aurel Hoxhën
‘U mësova unë duke u marrë më policinë. Që 10 vjeç kanë dashur këta të më fusin në burg, por nuk i lejonte ligji’
Gjaknxehtësia e Sabahut po shqetëson edhe Saimirin ndërkohë.
Që nga ana e tij i lutet Aurelit që të flasë me Sabahun dhe ta qetësojë. Ndryshe do u prishë shumë punë.
Bisedat Sky Ecc
Sabah Nuzi del se ka sharë shefin e krimeve në Burrel. Aurel Hoxha bisedon me Saimir Kolaverin.
‘Kusho, a je t’u fol njëherë më atë kushon ti.’ Saimiri i tregon po ashtu që Sabahu konsumon lëndë narkotike dhe është shumë gjaknxehtë dhe se po shikon mundësinë ta largojë nga Shqipëria dhe ta dërgojë në vendin ku ai rri vetë.
‘Vëlla, i kam fol, po ky kusho më duket se pi mall shumë dhe është çakmak. Me kismet ta kisha marrë këndej, ia tregoj unë mallin atij pastaj.” Qyteti i Burrelit ka nisur të vlojë dhe të përflasë madje dhe hapur emrin e personit që mund të ketë gisht në zhdukjen e Klevis Lleshit.
Gjë që tmerron si atë vetë por edhe Aurel Hoxhën si porositës të zhdukjes dhe më pas vrasjes. Lajmi se emri i vrasësit të mundshëm është zbuluar ka shkuar deri në Gjermani ku qëndron Saimir Kolaveri.
Që është edhe ndërmjetësi në zhdukjen e Klevis Lleshit. i cili informon Aurel Hoxhën se e kanë marrë nga Burreli dhe i kanë rrëfyer se aty dyshojnë se zhdukjen e ka bërë Sabah Nuzi. Pikërisht personi të cilit Aurel Hoxha i referohet si Sabi.
Kjo pasi ai ka qenë personi i fundit që është shoqëruar me Klevisin me datë 5 Gusht. Edhe pse Saimiri, siç thotë edhe në bisedën me Aurelin, e ka mohuar këtë gjë te telefonuesi i tij, duke u shprehur se kushëriri i tij, në këtë rast Sabahu, nuk ka punë me Klevisin.
Saimiri i thotë Aurelit që të gjithë dyshojnë te kushëriri i tij, Sabah Nuzi. Kjo sepse ai ka qenë duke pirë një natë më parë me Klevisin, por nuk kanë asgjë për të dhe nuk e akuzojnë dot drejtpërdrejt. Saimiri e pyet Aurelin nëse kishte komunikuar me Sabah Nuzin dhe nëse e kishte marrë në telefon, sepse ai vetë nuk ka folur dot më të. Saimiri e këshillon Aurelin që të rrijë andej jashtë dhe të mos mërzitet.
‘Më thanë që mendojnë se e ka hequr ai kushoja yt sepse ai ka qenë një natë më përpara duke pirë. Thashë se nuk di gjë për atë punë. S’ka pas punë kushëriri im me atë punë.’ Në një tjetër bisedë Saimir Kolaveri i tregon Aurel Hoxhës që të presin sa të qetësohet situata.
Sepse ka akoma që besojnë që Klevis Lleshi është gjallë. Ndërsa gjatë bisedave del se natën para zhdukjes së Klevis Lleshit, Sabah Nuzi ka qenë duke pirë me Tori Xheçukaj. Plani i tyre është që pas disa kohësh ata t’i dërgojnë familjes së Klevisi t një letër me anë të një personi me emrin Papi, ku t’u tregojnë për fatin e vërtetë të Klevisit.
Ndërkohë që ata njëkohësisht po mendojnë t’u bëjnë presion edhe dajave të Klevisit me qëllim që ata të mbyllin gojën dhe të mos vazhdojnë më kërkimet për nipin e tyre. Ndryshe do të kenë të njëjtin fat të zi si ai, por edhe si të gjithë pjesëtarët e tjerë të famuljes Lleshi që kanë mbetur të vrarë. Saimir Kolaveri i shkruan Aurel Hoxhës
‘Është ai daja i vetë kusho. Po ndonjë fjalë po ja çojmë, po jo tani, por më vonë. Edhe po i themi si shumë po fol, se të erdhi radha. Kaq dhe ai e bën në brekë. Po çoje Papin njëherë andej sipër kusho, mos merr vesh ndonjë gjë.’
Gjatë bisedës Saimir Kolaveri i thotë Aurelit se ka folur ndërkohë më Sabah Nuzin. I cili është nga personat e parë që është thirrur në polici lidhur mbi zhdukjen e Klevis Lleshit.
Bisedat Sky Ecc
Saimir Kolaveri bisedon me Aurel Hoxhën
‘Sa më shkruajti ai kusho i Burrelit. E paska pyetur shteti se ku mund të ketë shkuar Klevisi. Ai i paska thënë që as nuk di gjë fare për këtë punë. Dhe e ka fik fare Sky Ecc.’
Por i shqetësuar për fjalët që po qarkullojnë në Burrel dhe më andej, duket se është edhe Tori Xheçukaj. I cili në një bisedë me Aurel Hoxhën, i trembur thotë se në Burrel kanë dalë fjalë që ai ka gisht në zhdukjen e Klevis Lleshit.
Gjë që sipas tij e përmendin edhe dajat e Klevisit me mbiemër Dedja. Madje Tori Xheçukaj po planifikon që t’i çojë edhe fjalë dajave të Klevisit që nuk ka lidhje me humbjen e nipit të tyre. Ndërkohë që Tori Xheçukaj ka probleme edhe me Sabahun që në gjendje të pirë ka nisur të përflasë emrin e tij.
Bisedat Sky Ecc
Tori Xheçuka: Se di vetëm më tha vëllai mbrëmë, kanë dalë llafe për ty, nga dajat e tij, për një që ka humbur në Burrel.
Unë s’kam fol me asnjë. S’kam lidhje, ropt në p… kush ka thënë
Se di vetëm më tha vëllai mbrëmë, kanë dalë llafe për ty, nga dajat e tij, për një që ka humbur në Burrel.
Ai Sabahu po bën shumë gabime. Ka përmendur edhe emrin tim, kur është i pirë’ Por po kaq i trembur është edhe vetë Sabah Nuzi.
Për të cilin përflitet lart e poshtë në Burrel si personi kryesor që ka lidhje me zhdukjen e Klevisit. I cili nga ana e tij komunikon vazhdimisht me Saimirin në Gjermani. Ndërkohë që nga ana e tij Aureli i thotë Saimirit që të qetësojë Sabin, duke i thënë se do të kujdesen ata për të.
Bisedat Sky Ecc
‘Shife vetë kusho. Vetëm thuaj pa merak se nuk e lejmë ne në rrugë. Mos ti hajë k… fare thuaj. Se më vjen keq shumë për të. Se e ka bërë si burrat. Mirë kusho atij t’i japim kurajo.
Zhdukja e Klevis Lleshit
Kujtojmë se Aurel Hoxha alias Aurelinjo Kalaveri është shpallur në kërkim si porositësi rrëmbimin, vrasjen dhe zhdukjen e të riut, Klevis Lleshi, 21 vjeç, nga fshati Rukaj i Burrelit. Krimi dyshohet se është kryer me pagesë, për një vlerë prej 50 mijë euro, me motiv hakmarrjen për vrasjen dhe djegien e trupit të Agim Hoxhës më 10 prill të vitit 2012 në Southampton, Angli.
Klevis Lleshi u denoncua si i zhdukur me 5 gusht të vitit 2020. Pas 9 ditësh betejë nëpër Polici dhe Prokurori të rrethit të vet, e ëma i drejtohet Tiranës: “Gjemani djalin se ma kanë rrëmbyer”.
Por, edhe pse e ëma dyshomnte se djalin ia kishin rrëmbyer dhe vrarë për çështje hasmërie, duket se autoritetet në atë kohë nuk pati hetime të thelluar për të zbardhur ngjarjen. Deri në dhjetor të vitit 2020, kur banorë të fshatit Shpërdhet në Kurbin gjetën eshtrat e një trupi, të cilat kishin dalë në sipërfaqe, pasi erozioni e shembi pjesën ku ai ishte varrosur
Në shkurt të vitit 2023, autoritetet raportuan se eshtrat në fjalë i përkisnin trupit të Klevis Lleshit, pasi ADN-ja kishte përkuar me ato të familjes së tij.
Saga e hakmarrjes
Pas vrasjes së Agim Hoxhës, janë disa anëtarë të familjes Lleshi që janë ekzekutuar për hakmarrje. Më konkretisht, në vitin 2013 u vra Xhavit Lleshi, babai i Klevis Lleshit, të iu bë pritë në vendin e quajtur “Pujkë”. Ndërkohë, tre vite më vonë, në 15 maj të vitit 2016 u vra Hajredin Lleshi, vëllai i Xhavitit dhe xhaxhai i Klevis Lleshit, në fshatin e lindjes në Burrel.
Por, hakmarrja nuk do të ndalej me kaq. Në vitin 2017 u rrëmbye Artan Lleshi, djali i Hajredinit, të cilin e morën me një makinë në Burrel dhe e sollën në Kamëz. Në Kamëz ai u pa për herë të fundit nga kamerat e sigurisë së një lokali dhe që nga ajo nuk dihet se çfarë ka ndodhur me të.
Ndërkohë, në gusht të vitit 2020, u rrëmbye, u vra dhe iu zhduk trupi Klevis Lleshit, i cili ende nuk kishte mbushur 22 vjeç, pasi burrat e familjes Lleshi ishin shuar një nga një, si babai, xhaxhai dhed djali i xhaxhait.
E duket se “ekzekutimi final” do të vinte në burgun e sigurisë së lartë në Peqin mesditën e 15 dhjetorit të vitit 2023. I dënuari me burgim të përjetshëm Sokol Mjacaj ekzekutoi në qeli Arben Lleshi, i dënuar me burgim si autor i vrasjes dhe më pas djegies së trupit të Agim Hoxhës në Britani. Në atë ngjarje mbeti i plagosur dhe Indrit Shaqja.
Sokol Mjacaj dyshohet se armën e zjarrit pistoletë të përdorur në krim e kishte futur në burg disa javë përpara ngjarjes. Vrasja ndodhi në një kohë kur në media u publikua lajmi se Sokol Mjacaj do të futej në regjimin “41 Biss”.
Në dëshminë e dhënë për grupin hetimor, Sokol Mjacaj deklaroi se kishte një konflikt me Arben Lleshin, por Prokuroria e konsideron këtë vetëm një alibi, duke e parë si një vrasje me pagesë. Ai nuk ka qenë shumë bashkëpunues me drejtësinë, teksa edhe vrasja e Arben Lleshit dyshohet se është porositur nga familja Hoxha.
Vrasja e Agim Hoxhës
Vrasja e Agim Hoxhës, që solli më pas edhe sagën e hakmarrjes, dyshohet se ndodhi për shkak të prishjes së pazareve të drogës në Britani. Ai u gjet i shkrumbuar në makinën e tij.
Ekspertiza tregoi se 29-vjeçari ishte vrarë në një tjetër vend, më pas ishte vendosur në makinën e tij dhe i ishte vënë flaka për të zhdukur trupin. Ai jetonte dhe punonte prej vitesh në Londër bashkë me Arben Lleshin, një miqësi e kultivuar që në vendlindje, por që u prish më vonë.
Mediat britanike shkruanin në atë kohë se dyshja kishin pasur konflikte për pazaret e drogës në të cilët ishin përfshirë dhe aktivizuar në Londër. Autoritetet britanike vunë në pranga Arben dhe Afrim Lleshin. Ky i dyti u akuzua për çorientim të autoriteteve pasi deklaronte se në kohën që ishte vrarë Agimi, Arbeni ndodhej me të. Por presioni bëri që Arben Lleshaj të pranonte krimin e kryer, megjithëse refuzoi ta kishte djegur trupin brenda në makinë.