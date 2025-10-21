LEXO PA REKLAMA!

“Parametrat stabël”/ Si paraqitet gjendja shëndetësore e ish-kryeministrit Fatos Nano

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 21:21
Parametrat e ish-kryetarit të PS dhe ish-kryeministrit Fatos Nano mbeten stabël.

Burime nga stafi mjekësor për Top Channel bëjnë me dije se situate neurologjike e ish-liderit socialist mbeten njësoj pa ndryshime.

Ditën e djeshme, spitali privat ku ndodhet i shtruar Nano njoftoi se prej ditësh ai ndodhet i hospitalizuar, në gjendje të rëndë pas një arresti kardiorespirator.

“Pacienti ka disa ditë i hospitalizuar, në gjendje të rëndë pas një arresti kardiorespirator. Aktualisht pacienti konsiderohet ne gjendje shume te rende ,me prognoze te rezervuar!”, njoftoi spitali.

Ndërkohë familja, miqtë dhe ish-bashkëpunëtorët e tij të afërt kërkojnë në këto momente vetëm qetësi dhe janë të rezervuar për komente në media.

