LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gazetari italian: Mafia shqiptare, strukturë e fshehtë dhe elastike si ‘Ndragheta’

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 21:46
Aktualitet

Gazetari italian: Mafia shqiptare, strukturë e fshehtë dhe elastike si

Gazetari dhe autori italian Nello Trocchia, i njohur për investigimet mbi krimin e organizuar, ka analizuar strukturën dhe mënyrën e funksionimit të mafias shqiptare, duke e krahasuar me ‘Ndragheta-n’ e Kalabrisë.

I ftuar në A2 CNN, Trocchia u shpreh se mafia shqiptare ka rrënjë të forta familjare dhe komunitare, gjë që e bën të ngjashme me organizatat kriminale më të fuqishme italiane.

“Ajo është më shumë familjare, me lidhje të ngushta brenda komuniteteve lokale,” – tha gazetari italian.

Sipas tij, ndryshe nga strukturat klasike mafioze me hierarki të qartë, grupet shqiptare funksionojnë në formë celulash të vogla, të cilat bashkohen përkohësisht gjatë konflikteve dhe më pas zhduken pa lënë gjurmë.

“Disa hetues që kanë studiuar këtë fenomen më kanë treguar se celulat shqiptare i ngjajnë strukturave terroriste. Ato kanë ushtarë dhe bashkëpunëtorë në terren, por janë shumë të lëvizshme dhe të vështira për t’u identifikuar,” – tha Trocchia.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion