Do të përfshihet në politikë? Luiz Ejlli rrëfen strategjinë e tij për partinë

Këngëtari i njohur Luiz Ejlli ka treguar jo në pak raste popullaritetin dhe masën që e mbështet në çdo hap të karrierës dhe jetës së tij.

Mirëpo nëse Luizi do të bëhej pjesë e ndonjë partie, apo nëse do të luftonte për ndonjë pozicion në politikë a do të kishte po të njëjtën mbështetje?

Ndonëse jo i përfshirë politikisht Ylli Luiz Ejlli tregoi gjatë fushatës elektorale mbështetjen e tij për kandidatët e PS-së në Tiranë dhe Shkodër.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sakaq ai vetë ka lënë të kuptohet, ndonëse me shaka se një ditë do të përfshihet në politikë. E tanimë që popullariteti i tij dihet a do të jetë pjesë e politikës?.

Kësaj pyetje i është përgjigjur vetë Ejlli, i cili së fundmi teksa ka qenë i ftuar në një emision, ku ka dhënë versionin e tij se çfarë strategjie do të ndiqte po të bëhej pjesë e politikës.

“Që do një ndryshim ky vend e do, se thotë Rama jo po ika unë kush do të vijë? Do marr një pjesë të partisë së Albin Kurtit, janë të mirë ata për protesta, janë të mirë për opozitë. Do merrja një pjesë të partisë së Ilir Metës, të kryejnë punë ata.

Do merrja një pjesë të partisë së Berishës, se duhen, se nuk pranojnë asnjëherë rezultatin e zgjedhjeve, sido të jetë. Do merrja dhe një pjesë të PS, se kanë vila kudo dhe se ata fitojnë gjithmonë”, tha me batuta Luizi.