“Do jap paratë dhe…”, zbulohet SMS-ja e fundit e Iliria Sulës që u dërgua prindërve para se të vritej

Prindërit e Ilaria Sulës, shqiptares së masakruar nga I dashuri filipinas në Itali nuk munden dot t’i mbajnë lotët gjatë një interviste nga Rai.news. Prindërit e 22-vjeçares treguan mesazhin e fundit zanor me të bijën.

Ajo i ka kontaktuar për t’i thënë se do t’u japë para për të zgjdhur një problem që ata kishin.



“Shikoni pak nëse jeni dakord! Pastaj unë do jap paratë dhe i zgjidhim problemet. Ok, me thuaj sërish”, dëgjohet të thotë Ilaria në audiomesazhin dërguar prindërve.

Studentja shqiptare u masakrua me thikë nga ish i dashuri i saj filipinas disa ditë më parë.

Pas aktit të rëndë ai e futi në një valixhe trupin e saj dhe e hodhi në një greminë larg qytetit.