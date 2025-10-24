LEXO PA REKLAMA!

Diesel, Armani, Boss dhe Calvin Klein, të dyshuara si të falsifikuara, bllokohen mallrat në Portin e Durrësit

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 12:27
Aktualitet

Diesel, Armani, Boss dhe Calvin Klein, të dyshuara si të falsifikuara,

Janë bllokuar disa mallra të dyshuara si të falsifikuara në Portin e Durrësit.

Gjatë një kontrolli të detajuar nga strukturat doganore në terminalin e kontejnerëve, u konstatuan veshje me marka të mbrojtura ndërkombëtare si Armani, Diesel, Boss, Calvin Klein etj., të dyshuara për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale.

Mallrat e dyshuara janë bllokuar dhe vulosur zyrtarisht pas verifikimeve nga njësitë përkatëse të pronësisë intelektuale.

Administrata Doganore vijon me vendosmëri kontrollet për mbrojtjen e pronësisë intelektuale, në mbështetje të tregtisë së ndershme dhe mbrojtjes së konsumatorit shqiptar.

 

 

