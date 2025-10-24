Në fund të vitit hapen 6 km e para të superstradës Tiranë-Durrës, Rama: Hyrje dinjitoze në kryeqytet
Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 12:17
Aktualitet
Në fund të këtij viti hapen për qarkullimin e automjeteve 6 kilometrat e parë të superstradës Tiranë-Durrës me korsi të shtuara.
Kështu shkruan në një postim në rrjetet sociale Kryeministri Edi Rama, teksa ka postuar edhe pamje nga punimet.
“Punimet në dy fazat e para për zgjerimin e aksit me dy korsi tashmë kanë avancuar ndjeshëm, ndërsa hapja e tyre do të lehtësojë lëvizjen e automjeteve si dhe do t’i japë kryeqytetit një hyrje dinjitoze. Po vijohet gjithashtu edhe me elementët e tjerë të projektit për të plotësuar të gjithë këtë vepër kaq të shumëpritur”, thotë Rama.