Në fund të vitit hapen 6 km e para të superstradës Tiranë-Durrës, Rama: Hyrje dinjitoze në kryeqytet

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 12:17
Aktualitet

Në fund të këtij viti hapen për qarkullimin e automjeteve 6 kilometrat e parë të superstradës Tiranë-Durrës me korsi të shtuara.

Kështu shkruan në një postim në rrjetet sociale Kryeministri Edi Rama, teksa ka postuar edhe pamje nga punimet.

“Punimet në dy fazat e para për zgjerimin e aksit me dy korsi tashmë kanë avancuar ndjeshëm, ndërsa hapja e tyre do të lehtësojë lëvizjen e automjeteve si dhe do t’i japë kryeqytetit një hyrje dinjitoze. Po vijohet gjithashtu edhe me elementët e tjerë të projektit për të plotësuar të gjithë këtë vepër kaq të shumëpritur”, thotë Rama.

