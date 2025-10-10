LEXO PA REKLAMA!

Avokati dhunon punonjësin e sigurisë në Gjykatën e Vlorës

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 13:27
Avokati dhunon punonjësin e sigurisë në Gjykatën e

Një punonjës sigurie në Gjykatën e Shkallës së Parë Vlorë është dhunuar gjatë ditës së sotme nga një avokat.

Ngjarja ka ndodhur në hyrje të gjykatës, në zonën ku kalojnë personat përmes detektorëve të metaleve.

Sipas burimeve, avokati Redi Llanaj ka kërkuar të hyjë në pjesën ku kontrollohet nga pajisja qe mbajnë rojet për metalet, por është penguar nga punonjësi i sigurisë.

Pas debatit verbal, situata ka degjeneruar në dhunë fizike ndaj punonjësit të gjykatës.

Menjëherë pas incidentit, avokati është shoqëruar në ambientet e policisë për të dhënë shpjegime mbi ngjarjen.

